1 Settembre 2025

Potenza, in chiusura la trattativa per Rocchetti della Cremonese

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
Potrebbe arrivare dalla Cremonese il nuovo terzino sinistro del Potenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club lucano starebbe definendo la trattativa per l’arrivo di Yuri Rocchetti, mancino classe 2003. Nella scorsa stagione, Rocchetti ha militato nella Juve Stabia, con cui aveva totalizzato 33 presenze in tutte le competizioni.

