Potenza, in chiusura la trattativa per Rocchetti della Cremonese

Potrebbe arrivare dalla Cremonese il nuovo terzino sinistro del Potenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club lucano starebbe definendo la trattativa per l’arrivo di Yuri Rocchetti, mancino classe 2003. Nella scorsa stagione, Rocchetti ha militato nella Juve Stabia, con cui aveva totalizzato 33 presenze in tutte le competizioni.
potrebbe interessarti anche
Melfi Calcio: ribaltata e vinta la prima uscita a Sant’Arcangelo, il presidente Del Giudice è ottimista
Vito Tisci ad Antenna Sud: “Taranto regolarmente in campo il 4 settembre”
Foggia, ufficiale la cessione di Tascone al Guidonia
Virtus Francavilla, in arrivo Carretta dalla Casertana
Bari, Magalini: “Contento che Dorval sia rimasto, Sala non arriverà”
Lecce, per la Primavera arriva lo spagnolo Paco Esteban