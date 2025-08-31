31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza, in arrivo D’Amore dalla Juve Stabia

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
centered image

Il Potenza avrebbe già individuato il successore di Burgio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club lucano potrebbe definire a breve la trattativa con la Juve Stabia per Francesco D’Amore. Nella scorsa stagione, il terzino sinistro classe 2004 ha militato in prestito nel Legnago prima e nell’Ascoli poi, collezionando 23 presenze nel Girone B di Serie C prima del ritorno alla base.

centered image

