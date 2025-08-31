Potenza, in arrivo D’Amore dalla Juve Stabia

Il Potenza avrebbe già individuato il successore di Burgio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club lucano potrebbe definire a breve la trattativa con la Juve Stabia per Francesco D’Amore. Nella scorsa stagione, il terzino sinistro classe 2004 ha militato in prestito nel Legnago prima e nell’Ascoli poi, collezionando 23 presenze nel Girone B di Serie C prima del ritorno alla base.

