Potenza, in 4 armati entrano in casa rapinano i coniugi e feriscono il figlio

POTENZA – Sarebbero stati almeno in quattro i rapinatori che questa notte, intorno alle 2.00, hanno fatto irruzione in una villetta alla periferia di Potenza (zona Epitaffio). Armati e con il volto coperto sono entrati, legato ed immobilizzando i proprietari, marito e moglie, per poi iniziare a trafugare qualsiasi cosa tra soldi e monili. Proprio in quel momento ha fatto rientro a casa il figlio della coppia che è stato colpito alla testa (senza riportare gravi traumi) per poi essere immobilizzato dagli stessi ladri che si sono dati precipitosamente alla fuga con un bottino che sarebbe molto consistente, dal valore di svariate migliaia di euro. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri che potranno avvalersi anche delle immagini delle varie videocamere di sorveglianza presenti all’ingresso di Potenza Nord e in diversi punti della città.

