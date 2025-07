Potenza: implementazione videosorveglianza nei Comuni del Potentino

Nel Potentino sono stati presentati 38 progetti, un modo idoneo a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, ha spiegato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per valutarli in prefettura a Potenza.

