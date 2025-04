Potenza, il sindaco vieta apertura nuovi distributori H24 in centro storico

POTENZA – La misura adottata dal primo cittadino del capoluogo lucano, arriva dopo l’accoltellamento di un giovane avvenuto nella centralissima piazza Mario Pagano a Potenza. Con l’ordinanza numero 34, Vincenzo Telesca, ha disposto il divieto temporaneo di apertura o trasferimenti in centro storico di distributori automatici h24.

Il provvedimento – si precisa nell’ordinanza – è stato adottato a causa del proliferare dei distributori automatici che offrono la possibilità di servirsi di bevande alcoliche senza alcuna restrizione o controllo. Ma anche per le numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini residenti che hanno denunciato come in prossimità degli spazi antistanti i distributori, soprattutto nelle ore notturne, si creavano assembramenti e schiamazzi causa di disturbo alla quiete pubblica e di situazioni di degrado.

Il sindaco non ha escluso la possibilità di nuove ordinanze ancora più restrittive che potrebbero vietare la vendita – attraverso i distributori – di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author