Potenza: il questore Gargiulo premia personale della Polizia

Nuovi riconoscimenti premiali consegnati dal Questore di Potenza Raffaele Gargiulo al personale della Polizia di Stato.

I premi, deliberati dal Dipartimento della P.S., sono stati conferiti al personale che si è distinto nell’espletamento di delicate e complesse attività di Polizia Giudiziaria. Il Questore Gargiulo nell’esprimere il proprio plauso, ha proceduto alla consegna di ben cinque ENCOMI SOLENNI, dieci ENCOMI e diciannove LODI.

La cerimonia di consegna, svoltasi alla presenza dei Dirigenti degli Uffici della Questura e delle Specialità e della rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Potenza, è stata anche occasione per la consegna di due MEDAGLIE DI COMMIATO conferite dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Potenza collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel corso del corrente anno e dei decreti di conferimento delle Croci per anzianità di servizio e delle Medaglie per merito di servizio concesse al personale.

A tutti un caloroso ringraziamento da parte del Questore per l’impegno e l’abnegazione evidenziati nello svolgimento dell’attività istituzionale.

