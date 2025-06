Potenza: il “Pet therapy day” al parco di Monte reale

Se si dice che il cane è il miglior amico dell’uomo un motivo dovrà pur esserci. Magari la ragione sta nel fatto che i nostri amici a quattro zampe riescono con la loro sensibilità e dolcezza a farci compagnia e a sollevarci dai momenti di sconforto. Non a casa è stato dimostrato come la Pet therapy, nota anche con il termine zooterapia o terapia assistita dagli animali, è una pratica terapeutica che si basa sull’interazione tra gli animali domestici o addestrati e le persone, al fine di migliorare il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuovere il recupero e la guarigione.

Per questa ragione è stato organizzato a Potenza, nel parco di Montereale, un “Pet therapy Day”, iniziativa rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione per ragazzi con disturbo dello spettro autistico e sindrome di Down

