Potenza, il Gen. di Divisione Andrea DI Stasio ricevuto dal Sindaco

POTENZA – Il Comandante del Comando delle Forze operative Sud Generale di Divisione Andrea Di Stasio è stato ricevuto dal Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti. Nel corso del cordiale incontro è stata sottolineata la volontà delle parti di proseguire nel solco della collaborazione istituzionale che ha sempre visto l’Esercito pronto a offrire la propria disponibilità nei confronti del territorio e della collettività lucana.

Il sindaco Telesca nel manifestare la propria riconoscenza al Generale DI Stasio per la cortese visita, si è detto certo che anche in futuro i rapporti confermeranno quel clima di attenzione reciproca, che ha visto gli uomini in mimetica assicurare il proprio supporto in ogni scenario, anche e soprattutto quelli più drammatici vissuti dalla città, come all’epoca del terremoto del 1980 e durante l’emergenza Covid.

