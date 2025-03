Potenza, il Gen. Augelli visita e saluta la GdF di Basilicata

POTENZA – Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli, è giunto a Potenza per una visita di commiato al Comando Regionale delle Fiamme Gialle nell’approssimarsi del termine del proprio mandato alla sede di Napoli, per andare a ricoprire il prestigiosissimo incarico di Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, alla sede di Roma. L’Alto Ufficiale, accolto presso la caserma “Gerardo Forlenza” dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Roberto Pennoni, e dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, i Colonnelli Michele Onorato e Roberto Maniscalco, ha inteso esprimere a tutti i Finanzieri della Basilicata il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso per i risultati conseguiti e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra le varie Istituzioni e nella collettività.

