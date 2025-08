Basilicata: Regione approva risoluzione su Gaza; scontro sul bilancio

Il conflitto a Gaza è stato uno dei temi oggetto della seduta del Consiglio regionale della Basilicata. L’assise ha approvato all’unanimità una risoluzione per la pace, la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli.

Nel dettaglio – si legge nella risoluzione – l’assise impegna il presidente Bardi e della giunta, tra le altre cose, ad affermare la propria solidarietà e vicinanza a tutte le vittime civili del conflitto e a promuovere programmi di accoglienza temporanea per minori provenienti da zone di guerra. I lavori del Consiglio sono proseguiti con l’approvazione dei bilanci degli enti subregionali come l’ARDSU e dei rendiconti dei parchi Chiese Rupestri del Materano e Gallipoli Cognato, dell’APT e le variazioni di bilancio di Arpab e Parco chiese rupestri.

Ed ancora durante la riunione il presidente dell’assise, Marcello Pittella ha chiesto di convocare una seduta straordinaria per discutere del tema riguardante il tfr da riconoscere agli ex dipendenti dell’Apibas, una questione che dura da oltre tre anni con i lavoratori andati in pensione che non hanno ricevuto ancora alcuna somma. Sul tema Bardi ha spiegato come la giunta sia in attesa di un parere preventivo richiesto alla Corte dei conti.

Il dibattito è poi entrato nel vivo dopo che Bardi ha chiarito i motivi per i quali l’assestamento di bilancio dell’ente non è stato ancora presentato per la discussione e l’approvazione da parte dell’assemblea.

“Siamo reduci da una manovra di bilancio che ha imposto scelte difficili privilegiando urgenze ed emergenze del nostro sistema sanitario”, ha spiegato il governatore lucano. È doveroso chiarire – ha aggiunto – che le strutture tecniche sono sul punto di completare il lavoro istruttorio e in queste ore si sta finalizzando il confronto politico e contabile. Nelle prossime giornate il testo sarà licenziato dalla Giunta.

Un ritardo che ha alimentato le polemiche dell’opposizione.

