Potenza: il consiglio regionale approva bilancio e Defr, stanziati 41 milioni per la sanità

Ammontano a 41 milioni di euro le risorse che la Regione Basilicata ha destinato alla sanità allontanando così l’ipotesi del commissariamento del settore. È questa la cifra più significativa della manovra di bilancio 2025-2027 dell’ente che è stata approvata dal consiglio regionale, riunitosi a Potenza. Si tratta uno strumento cardine della programmazione economico-finanziaria della Regione, che definisce le risorse necessarie per attuare gli obiettivi del Documento di economia e finanza regionale, altro atto, approvato dall’assise.

Un bilancio definito impropriamente “tecnico” da alcuni componenti del parlamentino lucano aggettivo che però rende merito a cifre misurate e ad un dibattito contenuto vista anche a mancanza di emendamenti presentati .

La seduta consiliare è iniziata con un minuto di silenzio in memoria di papa Francesco, dopodiché il dibattito è stato iniziato dalla relazione del presidente Vito Bardi.

“Un momento nel quale gli obiettivi della programmazione 2025/2027 vengono formalizzati – ha sottolineato il governatore – realizzandosi la distribuzione delle risorse tra i programmi e le attività che l’amministrazione prevede di conseguire, nell’orizzonte temporale triennale.

Tra le risorse stanziate, Bardi ha ricordato il rifinanziato il bonus gas per circa 36 milioni di euro in ciascun dei tre esercizi, assicurate, poi, le risorse per gli Enti strumentali con 25 milioni, 14 i milioni per l’Università di Basilicata. Cifre più significative per il Trasporto Pubblico Locale ed extra regionale, con 151 milioni, per acquedotto lucano al quale sono stati assegnati 20 milioni.

Per il cosiddetto “Contributo di finanza pubblica” obbligatorio stanziati circa 20 milioni, somme che saranno destinate per la platea di lavoratori ex Tis ed Rmi.

Un bilancio che non ha incontrati il parer favorevole delle opposizioni.

