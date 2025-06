Potenza: il commento del ministro Piantedosi sugli arresti per la rapina al portavalori

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha commentato gli arresti fatti a Potenza dei quattro presunti rapinatori che hanno sottratto la somma di 99 mila euro da una guardia giurata appena scesa dal portavalori per consegnare i soldi in un ufficio postale di Potenza. Dopo 20 minuti dal fatto le squadre della Polizia di Stato hanno fermato i primi tre uomini ritenuti responsabili dei fatti e un’ora e mezza dopo circa anche il quarto e ultimo malvivente che si era dato alla fuga con il bottino.

Questo il post del ministro:

“Sono stati arrestati in tempi record dalla Polizia i quattro rapinatori responsabili dell’assalto a un portavalori a Potenza. A soli 20 minuti dal colpo, tre sono stati individuati in una zona periferica. Per loro sono scattate le manette dopo un inutile tentativo di fuga, culminato con lo speronamento di una volante. Il quarto malvivente ha provato a fuggire nascondendosi in un campo, dove è stato individuato e bloccato grazie all’intervento dell’elicottero della Polizia.

Un’operazione lampo, condotta con professionalità e determinazione, che conferma ancora una volta l’altissimo valore delle nostre Forze dell’ordine.“

