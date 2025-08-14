Potenza: il cedimento del ponte preoccupa gli esperti, una anomalia

La questione del cedimento strutturale del viadotto di Tiera di Potenza ha acceso un dibattito tra chi i ponti di professione li progetta perché la rottura del pulvino di fatto aperto a metà è stata definita anomala dalla comunità degli ingegneri. Abbiamo chiesto il perché a Matteo Felitti professore di ingegneria all’Università di Napoli, un professionista che si occupa principalmente di calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni e ispettore ponti che dopo aver visto le immagini del cavalcavia si è voluto recare sul posto di persona.
Cedimento del viadotto Tiera di Potenza, la condizione del ponte ha aperto un dibattito tra la comunità scientifica degli ingegneri, una rottura definita anomala. Abbiamo chiesto il perché ad un esperto
potrebbe interessarti anche
Moliterno: danze, colori ed emozioni da tutto il mondo con “Moles Aeterna”
Melfi: tre arresti e oltre 4 kg di sostanze stupefacenti sequestrati
Stellantis Melfi: fine produzione per il SUV Jeep Renegade
Palazzo S.Gervasio: visita ispettiva al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR)
Terranova del Pollino: la Polizia partecipa al “Laboratorio sulla sicurezza stradale”
Monticchio: torna il Ninfea Festival della Rigenerazione