Potenza: il bilancio dell’attività del Consiglio regionale nel 2024

Erano presenti tutti i componenti dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale di Basilicata a partire da Marcello Pittella, ex governatore e attuale presidente dell’assise, i vice Maddalena Fazzari di Fratelli d’Italia, Angelo Chiorazzo di Biascicata casa Comune e la consigliera segretaria Viviana Verri del Movimento 5 stelle durante una conferenza stampa convocata per fare il bilancio dell’attività svolta ne 2024.

Tra le attività dell’assemblea consiliare del 2024 sono state in totale 24 le sedute del consiglio 16 le riunioni della conferenza dei capigruppo 127 le interrogazioni presentati, 134 le delibere del consiglio regionale 50 le proposte di legge presentate 36 i disegni di legge e 59 le leggi regionali approvate, e ancora 35 i decreti, 18 gli ordini del giorno presentati in aula e approvati con delibera. Tra l’attività dell’ufficio di presidenza sono state 20 le sedute, 50 le delibere, 42 i decreti del presidente, 91 le iniziative sostenute.

Pittella, medico di professione, di recente è stato anche protagonista di una polemica sorta dopo la sua scelta di attivare un tirocinio di aggiornamento all’ospedale San Carlo di Potenza nel reparto di Radiologia, sottolineando che si tratta di un normale aggiornamento professionale per essere al passo con i passi in avanti della tecnologia clinica. “Serva a perfezionare l’arte dell’ecografia – ha spiegato Pittella – penso sia legittimo, è come un avvocato o un giornalista che fa un aggiornamento”.

