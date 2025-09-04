4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Potenza, il 9 settembre i Premi USSI Basilicata 2025

Francesco Cutro 4 Settembre 2025
centered image

POTENZA – Martedì 9 settembre, alle ore 18, nella Sala Congressi del Museo Archeologico Provinciale di Potenza (Via Ciccotti)  è in programma la consegna dei Premi Ussi 2025. La manifestazione,  diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di inizio autunno dal gruppo lucano “Augusto Viggiani” dell’Ussi Basilicata (Unione Stampa Sportiva Italiana) intende celebrare  i preziosi talenti dello sport lucano e quanti si adoperano quotidianamente per diffondere i valori della lealtà e dell’impegno sociale.

Tre le società premiate per quanto hanno saputo conseguire a livello sportivo e per il contributo dato alla crescita dello sport lucano:  BASILIA BASKET POTENZA, RINASCITA LAGONEGRO e  FERRANDINA CALCIO 17890.

A livello individuale i riconoscimenti dell’Ussi Basilicata andranno a  Orsola D’ONOFRIO (Karate), Matteo TELESCA (Nuoto), Viola MONACO e Danilo ANDRULLI (Kickboxing), Giovanni CAPRARA (Biliardo paralimpico), Mariangela DATENA (Sport Equestri), Antonio PASCALE (Barrel Racing).

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Martino, Lopez e Amoroso: il Bisceglie espugna 3-1 il campo della Polimnia

4 Settembre 2025 Flavio Insalata

Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Esordio vincente per il Taranto: Souare piega lo Spinazzola

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

🔴 Eccellenza Puglia, 2a Giornata: risultati e classifica

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Unibas, 282 gli iscritti al semestre aperto di Medicina

4 Settembre 2025 Francesco Cutro

Coppa Italia Serie D, definito il programma dei sedicesimi

4 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Sequestrati 1500 quintali di falso vino Primitivo Igp

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Marti (Lega): “La riforma della maturità guarda al merito e alla sicurezza. Orgoglio per la Scuola europea di Brindisi”

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Potenza, il 9 settembre i Premi USSI Basilicata 2025

4 Settembre 2025 Francesco Cutro

Lecce, nessun taglio idrico: Aqp respinge le accuse e condanna le offese

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo