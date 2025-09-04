Potenza, il 9 settembre i Premi USSI Basilicata 2025

POTENZA – Martedì 9 settembre, alle ore 18, nella Sala Congressi del Museo Archeologico Provinciale di Potenza (Via Ciccotti) è in programma la consegna dei Premi Ussi 2025. La manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di inizio autunno dal gruppo lucano “Augusto Viggiani” dell’Ussi Basilicata (Unione Stampa Sportiva Italiana) intende celebrare i preziosi talenti dello sport lucano e quanti si adoperano quotidianamente per diffondere i valori della lealtà e dell’impegno sociale.

Tre le società premiate per quanto hanno saputo conseguire a livello sportivo e per il contributo dato alla crescita dello sport lucano: BASILIA BASKET POTENZA, RINASCITA LAGONEGRO e FERRANDINA CALCIO 17890.

A livello individuale i riconoscimenti dell’Ussi Basilicata andranno a Orsola D’ONOFRIO (Karate), Matteo TELESCA (Nuoto), Viola MONACO e Danilo ANDRULLI (Kickboxing), Giovanni CAPRARA (Biliardo paralimpico), Mariangela DATENA (Sport Equestri), Antonio PASCALE (Barrel Racing).

