Potenza, il 22 giugno torna il Basilicata Pride #Proudtobe

Ritorna, il 22 giugno 2025, il Potenza Basilicata Pride #Proudtobe con il patrocinio del Comune di Potenza.

Il concentramento è previsto alle 15:30 nella Piazza dei Comuni, da dove partirà il corteo, per concludersi alla Torre Guevara.

Giugno è mese simbolico per la comunità LGBTQIA+, mese in cui cade l’anniversario dei “moti di Stonewall” del 1969.

II Potenza Basilicata Pride nasce nell’estate 2024 dal desiderio di avere un giorno di orgoglio e festa nel territorio lucano. Nasce dal desiderio di dare visibilità a persone invisibilizzate.

“Questa terra ha la necessità di scendere in piazza ancora una volta per gridare fortissimo che tutte le vite contano, tutte le vite hanno il diritto di esistere, e tutte le persone hanno il diritto di sentirsi bene nella propria pelle, a contatto con la propria comunità e quando manifesta. L’obiettivo del Potenza Basilicata Pride è scardinare il muro di pregiudizio che nei nostri paesini, incastonati in scenari paesaggistici suggestivi, discrimina ed emargina persone costrette a lasciare la propria terra.” Dichiarano dal Coordinamento delle realtà promotrici del Pride.

Anche la seconda edizione è pronta a colorare le strade della città e portare un messaggio di inclusione, uguaglianza e orgoglio.

Per sostenere le spese necessarie alla realizzazione di questa manifestazione, abbiamo lanciato un crowdfunding. Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un tassello indispensabile per garantire il successo del Potenza Basilicata Pride 2025 e per costruire insieme un evento che possa lasciare un segno tangibile nella comunità. Si può donare a questo link https://gofund.me/d2e9e102

Il programma completo e il calendario delle iniziative in preparazione del corteo si potranno leggere sulle pagine social del Potenza Basilicata Pride, Instagram e Facebook.

Il Potenza Basilicata Pride, nasce dal lavoro coordinato di Unione Degli Studenti, Agedo Potenza e Agedo Matera, Forum dei Giovani di Potenza e Forum dei Giovani di Tito, Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, BASIC Records, Sotto il Castello APS, Associazione 20, Unidea, Risvolta Matera, Arci Gay Basilicata, Arci Basilicata, ISRKA, Artemide, Libera Potenza, ANPI Provinciale Potenza, Telefono Donna, Libera Università delle Donne, Cellula Coscioni Basilicata

Il Coordinamento è un gruppo aperto e si può continuare a aderire inviando una mail per informazioni all’indirizzo potenzabasilicata.pride@gmail.com

Lo stesso indirizzo può essere utilizzato per eventuali sponsorship o donazioni private.

