Potenza, idea Bruschi in caso di partenza di Caturano

Il Potenza sta scandagliando con attenzione il mercato per farsi trovare pronto in caso di addio di Salvatore Caturano. Il capitano rossoblù nelle ultime ore si è avvicinato in maniera decisa al Catania che lo ha sempre considerato la prima scelta per l’attacco.
Uno dei nomi in lista per i lucani è Nicolò Bruschi del Monopoli. L’attaccante piace al Potenza, anche se i biancoverdi non vorrebbero privarsi facilmente del loro attaccante e servirà quindi un’offerta importante per convincere i pugliesi.
