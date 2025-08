Potenza: i potentini si preparano a Ferragosto

Mancano dieci giorni a Ferragosto e siamo stati in giro per le vie di Potenza per chiedere ai residenti come si stanno preparando al giorno più significativo dell’estate

Diverse le opzioni per i cittadini di Potenza, infatti il capoluogo di regione più alto d’Italia offre molte possibilità per gli appassionati della montagna, tra aree attrezzate per le canoniche grigliate al fresco dei faggeti o percorsi per escursioni ma allo stesso tempo, a circa centro chilometri di distanza si possono raggiungere le zone costiere dello Ionio e del Tirreno. Condividi su…



