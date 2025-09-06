Potenza: gara con cinque reti ma zero punti nella sconfitta di Caserta

Emozioni a non finire allo Stadio Alberto Pinto di Caserta in un roboante 3-2 tra i campani e il Potenza. Gara vivace sin dai minuti iniziali. Al 3’ arriva il primo tiro in porta per la Casertana con il capitano Federico Proia, la sua conclusione al volo di destro è stilisticamente bello ma centrale, facile preda di Alastra.

Replica al 4’ il Potenza con Anatriello di testa sul cross dalla sinistra di Mazzero, ma il nuovo attaccante dei rossoblù è impreciso.

14’ dopo una buona fase della Potenza torna al tiro la Casertana con Pezzella dal limite.

(15’) Un minuto dopo occasionissima per il Potenza con Siatounis dal limite che si sistema la palla sul sinistro e cerca il secondo palo con un bel tiro a girare che finisce di poco fuori.

Al 17’ ancora il Potenza pericoloso sul primo corner della gara, la battuta di Felippe arriva sul secondo palo dove è piazzato D’Auria ma il colpo di testa dell’attaccate numero dieci è impreciso, sprecando una buona occasione.

E come da tradizione a gol sbagliato ne corrisponde uno subito. Arriva un minuto dopo il vantaggio della Casertana su una azione in velocità; la palla è servita sulla destra a Kallon, l’attaccante da dentro l’area calcia potente verso la porta colpendo l’interno del palo opposto, sul rimpallo è più lesto di tutti Proia che da posizione centrale sigla con un facile tap-in la rete dell’uno a zero.

25 Ancora Casertana vicina alla rete sullo stesso asse del gol del vantaggio. E’ infatti Kallon che dal fondo serve l’accorrente Prioia, è bravo in due tempi Alastra.

27’ e 30’ doppia occasione di Anatriello prima con un turo dal limite, sbagliando poi un gol clamoroso a due passi dalla porta. Lavora benissimo Mazzeo che dalla linea di fondo serve il compagno di squadra con una palla tesa e rasoterra ma Anatriello la butta fuori di piatto.

Al 39’ci prova Erradi dal limite ma il suo tiro è largo.

Allo scadere della prima frazione di gara, al 43’ arriva il pareggio del Potenza con Felippe. L’azione nasce da una discesa di Adjapong che entra in area dall’out di sinistra e dal fondo serve la sfera all’indietro per il centrocampista brasiliano che la piazza alle spalle di De Lucia.

Pronti via ad inizio ripresa, al 48’ arriva il nuovo vanteggio della Casertana. E’ Bentivegna che in contropiede sfrutta un cross preciso che arriva dalla corsia di destra e, inserendosi con tempi perfetti tra i difensori avversari, sigla la rete del 2-1. La gioia campana dura pochi minuti perché al 50’ D’Auria per il Potenza rimette il risultato in parità con un gol che è un marchio di fabbrica dell’esterno rossoblù. Il dieci parte dell’out di sinistra, controlla di esterno e poi disegna una traiettoria a girare sul secondo palo che rimette in parità il risultato.

Ma la gara è destinata a regalare emozioni e quindi al 57’ arriva l’ennesimo vantaggio della Casertana, ancora una volta contrisce Kallon e finalizza Prioa, il controllo in area e la conclusine in girata de captano dei padroni di casa è da grande bomber per la sua doppietta personale.

70’ Ci prova il neo entrato Castorani ma calcia alto.

77’ Vicino alla rete all’esordio Bruschi. Selleri in area controlla bene una palla sporca servendola al neo acquisto dei rossoblù che spreca calciando alto.

79’ Dalla distanza ci prova Adjapong ma blocca in presa bassa De Lucia.

Finisce dopo otto minuti di recupero una partita bellissima con emozioni continue ma che consegna ai rossoblù di mister De Giorgio una sconfitta che lascia luci ed ombre sulla squadra del capoluogo di regione lucano, cinica e bella dalla cintola in su ma ancora troppo fragile in difesa.

TABELLINO

CASERTANA 3 – 2 POTENZA

Casertana 4-3-3: De Lucia, Llano, Rocchi, Kontek, Liotti; Leone (52’ Toscano), Pezzella, Proia; Kallon (80’ Oukhadda), Vano, Bentivegna (55’ Casarotto – 81’ Bacchetti). A disposizione: Merolla, Vilardi, Falasca, Heinz, Galletta, Di Tommaso, De Liguori, Capasso.

Allenatore: Federico Coppitelli

Potenza 4-3-3: Alastra; Novella (84’ Riggio), Camigliano, Bachini, Adjapong; Siatounis (57’ Maisto), Felipe, Erradi (67’ Bruschi); Mazzeo (59’ Castorani), Anatriello (67’ Selleri), D’Auria. A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Rocchetti, Balzano, De Marco, Bura, Gabriele.

Allenatore: Pietro De Giorgio

Arbitro: Leonardo Di Mario (Ciampino)

Assistenti: Gianluca Scardovi (Imola), Valerio Brizzi (Aprilia)

IV ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa)

Operatore Fvs: Alessandro Ceci (Frosinone)

NOTE:

RETI: 18’, 48’ Prioa (C), 43’ Felippe (P), 48’ Bentivegna (C), 50’ D’Auria (P)

AMMONIZIONI: Bachini (P), Mazzeo (P), D’Auria (P), Pezzella (C), Vano (C)

ESPULSIONI:

