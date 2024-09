Potenza, Galella (FdI) illustra mozione su recupero ex Cip Zoo

POTENZA – L’ex assessore alle attività produttive e all’agricoltura della regione Basilicata, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Galella, ha tenuto a Potenza una conferenza stampa davanti ai cancelli della ex Cip Zoo per illustrare i contenuti della mozione presentata in Consiglio sul recupero di un’area cittadina in stato di abbandono da oltre 40 anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author