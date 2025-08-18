18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”

Francesco Cutro 18 Agosto 2025
centered image

POTENZA – “L’illuminatissima macchina della comunicazione istituzionale non smette di stupire e così il Comune di Potenza sulla propria pagina Facebook ci regala una perla di rara bellezza: un’immagine palesemente generata dall’IA in cui due autobus (che non esistono) transitano su una strada (che non esiste) di una Potenza (che non esiste). Una comunicazione confezionata come un meme, il tutto senza un minimo di verifica, di riconoscibilità e di senso logico”. Lo afferma il consigliere regionale dei Fratelli d’Italia Alessandro Galella.

“La fantomatica linea urbana 142? Mai vista, neppure nei sogni più visionari della mobilità potentina – aggiunge Galella – Linea indecifrabile deviata per un incontro di calcio con l’emoji di una palla da rugby. Evidentemente neanche lo sport riescono a distinguere. Viene da chiedersi – spiega Galella – se a Palazzo di Città ci sia l’abitudine di verificare ciò che viene pubblicato. Perché qui non si tratta solo di estetica, ma di rispetto verso una comunità che ha diritto ad una comunicazione istituzionale chiara, reale, e soprattutto credibile visti i costi sostenuti. L’uso superficiale dell’intelligenza artificiale, senza alcun controllo umano o senso del contesto, può ridicolizzare un’intera istituzione? Si. E’ ora di riportare Potenza nel mondo reale, l’IA non salverà questa Amministrazione dall’inadeguatezza quotidiana”, conclude Galella.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Israele, Gasparri rincara la dose: “Leccese figura patetica”

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Leccese attacca: “Gasparri nostalgico del fascismo, accuse grottesche”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Gasparri: “A Bari antisemitismo contro Israele, vergogna per la città”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Caso Ostuni, D’Attis: “Fatto gravissimo, Piantedosi seguirà da vicino”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Intimidazione Pomes, “La città di Ostuni è con il sindaco”

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basilicata, in 10 anni scomparse 2500 imprese artigiane

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Fiera del levante dice ‘No’ a Israele

18 Agosto 2025 Antonella Fazio