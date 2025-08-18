Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”

POTENZA – “L’illuminatissima macchina della comunicazione istituzionale non smette di stupire e così il Comune di Potenza sulla propria pagina Facebook ci regala una perla di rara bellezza: un’immagine palesemente generata dall’IA in cui due autobus (che non esistono) transitano su una strada (che non esiste) di una Potenza (che non esiste). Una comunicazione confezionata come un meme, il tutto senza un minimo di verifica, di riconoscibilità e di senso logico”. Lo afferma il consigliere regionale dei Fratelli d’Italia Alessandro Galella.

“La fantomatica linea urbana 142? Mai vista, neppure nei sogni più visionari della mobilità potentina – aggiunge Galella – Linea indecifrabile deviata per un incontro di calcio con l’emoji di una palla da rugby. Evidentemente neanche lo sport riescono a distinguere. Viene da chiedersi – spiega Galella – se a Palazzo di Città ci sia l’abitudine di verificare ciò che viene pubblicato. Perché qui non si tratta solo di estetica, ma di rispetto verso una comunità che ha diritto ad una comunicazione istituzionale chiara, reale, e soprattutto credibile visti i costi sostenuti. L’uso superficiale dell’intelligenza artificiale, senza alcun controllo umano o senso del contesto, può ridicolizzare un’intera istituzione? Si. E’ ora di riportare Potenza nel mondo reale, l’IA non salverà questa Amministrazione dall’inadeguatezza quotidiana”, conclude Galella.

