Potenza, forano pneumatici e svuotano auto: due italiani deferiti dalla Polizia

POTENZA – La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha deferito due individui ritenuti responsabili di danneggiamento e furto aggravato, perpetrati nei pressi di una nota attività commerciale del capoluogo.

Il Questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo, ha intensificato i servizi di controllo del territorio per un maggiore e più incisivo contrasto ai reati predatori nei pressi delle attività commerciali; nel corso di tali attività, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato i due soggetti, entrambi cittadini italiani, i quali il 17 e il 28 marzo scorsi foravano gli pneumatici di alcune autovetture presenti nel parcheggio di un noto supermercato del capoluogo e, approfittando della distrazione degli ignari proprietari intenti alla sostituzione della ruota, asportavano quanto di valore contenuto nelle auto.

L’articolata attività di indagine ha consentito di identificare repentinamente i responsabili, già indagati per fatti analoghi commessi in altre città, e deferirli alla locale Procura della Repubblica. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione fornita dai responsabili dell’attività commerciale, che hanno messo a disposizione tutte le informazioni utili in loro possesso, e delle vittime che hanno immediatamente denunciato i fatti in maniera circostanziata, indirizzando così utilmente le investigazioni.

