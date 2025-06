Potenza: focus sull’energia da fonti rinnovabili

“Ci troviamo oggi per un confronto cruciale: la semplificazione delle procedure per autorizzare gli impianti di energia da fonti rinnovabili. È un tema strategico per lo sviluppo sostenibile della nostra Basilicata. Dobbiamo unire efficienza amministrativa, protezione dell’Ambiente e visione a lungo termine”.

Così l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello oggi nella sala Inguscio all’incontro relativo al progetto ‘Faster permitting for renewable energy projects in Italy’ promosso dall’Unità per la semplificazione del Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e attuato dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in collaborazione con la Commissione europea.

L’assessore, spiegando che la Basilicata è stata individuata come ‘Regione pilota’, ha sottolineato: “La nostra regione è stata selezionata quale regione che deve contribuire a livello nazionale a individuare un progetto di semplificazione della gestione di procedure complesse, come previsto dal Pnrr, con particolare riguardo alle procedure autorizzative di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”. All’incontro hanno preso parte, oltre all’assessore, il Dg Michele Busciolano, Emilia Piemontese, dirigente regionale dell’Ufficio amministrazione digitale, Margarita Escobar in qualità di referente dell’Ocse ed Emilio Ranieri, consulente Pnrr del Dipartimento Ambiente Regione Basilicata. A moderare i lavori Katia Mancusi, ufficio stampa e comunicazione del presidente e della Giunta regionale.

“La Basilicata è impegnata in una riforma strutturale ambiziosa: vogliamo accelerare il cambiamento, ma senza mai compromettere le nostre responsabilità: semplificare sì, ma senza sacrificare regole, tutele paesaggistiche o la partecipazione pubblica. Siamo consapevoli della complessità, ma rinnoviamo la nostra determinazione”, ha concluso l’assessore Mongiello.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author