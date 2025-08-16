Potenza, Ferragosto sicuro: carabinieri intensificano controlli, 7 denunce

Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nella Provincia di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo. Questo è possibile grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri sul territorio.

In occasione del Ferragosto, nelle giornate del 14 e del 15, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti, con la collaborazione di alcuni reparti di specialità, hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo. Questi servizi erano tesi a contrastare ogni tipo di illiceità, con particolare riferimento alle violazioni in materia di stupefacenti. Hanno contrastato anche la guida sotto effetto di sostanze alcoliche e violazioni alla circolazione stradale nella Provincia di Potenza.

In tale contesto, le autorità hanno assicurato la propria presenza a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in tutti i numerosissimi eventi civili e religiosi che si sono succeduti in provincia, e hanno ulteriormente rafforzato la vigilanza sulle strade comunali e statali. Questo include anche i luoghi di aggregazione, compresi i principali esercizi pubblici della Provincia di Potenza.

A conclusione delle attività, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà 7 persone. Di queste, 4 erano per guida in stato di ebbrezza, 1 per evasione, 1 per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Ulteriormente, 1 nell’ambito di controlli in materia di lavoro e sicurezza. Oltre a ciò, 13 persone sono state segnalate alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, le forze dell’ordine hanno controllato 281 veicoli e identificato 373 persone. Hanno sequestrato 6 grammi di hashish, 4 di marijuana e una pianta di cannabis. Hanno ritirato 3 patenti di guida e 2 documenti di circolazione, sequestrando 2 autovetture per la successiva confisca. Inoltre, hanno elevato 31 verbali per contravvenzioni al CdS per più di 6000 euro. Hanno sottoposto a controllo decine di persone gravate da misure restrittive, di sicurezza e socialmente pericolose. Anche gli esercizi pubblici e le aziende, specie quelle attive con lavoratori stagionali nella Provincia di Potenza, sono stati controllati.

Per i deferiti in stato di libertà si ricorda vigere la presunzione di non colpevolezza. Nella fase delle indagini preliminari, gli investigatori hanno sviluppato gli accertamenti. Sono in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio, avvalendosi dell’insostituibile lavoro delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri della linea territoriale dell’Arma, con il prezioso supporto dei reparti di specialità, continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza. Sono quotidianamente impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini dell’intera Provincia di Potenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author