9 Settembre 2025

COL. ERICH FASOLINO - COM. REP. OPERATIVO CARABINIERI PZ

Potenza: Fasolino lascia il Comando del reparto operativo dei Carabinieri

Giuseppe Cutro 9 Settembre 2025
Il nuovo incarico sarà quello di responsabile dell’Aliquota Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Salerno

Più di una stagione di onorato servizio in Basilicata prima a Matera e poi a Potenza. Oggi il colonnello Erich Fasolino torna nella sua Campania dove assumerà il ruolo di responsabile dell’Aliquota Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Salerno.

Lascia il Comando del reparto operativo dei Carabinieri di Potenza dopo aver partecipato in maniera attiva con dedizione e spirito di servizio a numerose attività investigative.

Con “un velo di tristezza” e con “emozione” Fasolino ha lasciato dopo due anni Potenza, una città dove il colonnello ha detto di essersi trovato bene assieme alla sua famiglia.

Da Antennasud un ringraziamento per la collaborazione e professionalità dimostrata e un augurio di buona fortuna per la nuova avventura professionale.

