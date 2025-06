Potenza: ex studenti dell’Isef per l’apertura della facoltà di Scienze Motorie

La Basilicata è l’unica regione in Italia a non avere un corso di studi in scienze motorie. Dagli ex studenti dell'Isef la richiesta di istituirla

Si è svolto a Potenza un incontro tra alcuni docenti e gli ex studenti iscritti all'anno accademico 1980-81 dell'Isef di Basilicata. L'occasione, oltre a ricordare i vecchi tempi, è stata utile per discutere tra professionisti sulla necessità che venga riaperto il corso di laurea in Scienze motorie in regione.



