Potenza: Enis giovane matematico che non può rappresentare l’Italia alle Olimpiadi in Cina

La storia di Enis, un 15enne studente del locale liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza che, dopo aver vinto le varie selezioni regionali e nazionali, dovrebbe andare in Cina a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di scienze. Il problema è che nonostante sia nato in Italia e ci abbia sempre vissuto, Enis ha genitori stranieri e quindi non ha la cittadinanza italiana Condividi su…



