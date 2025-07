Potenza: emergenza cinghiali da problema a opportunità

Durante una conferenza stampa convocata dall’assessore Carmine Cicala sono stati illustrati i risultati del progetto che ha attivato dei servizi integrati per la gestione dell’emergenza che sta trasformando una criticità ambientale e sanitaria in una concreta opportunità economica per il territorio lucano

In Basilicata si prova a trasformare il tema della fauna selvatica e dei cinghiali nello specifico da un problema ad una opportunità. Infatti l'Assessore regionale all'agricoltura, Carmine Cicala ha presenta i risultati del progetto di filiera per la gestione e valorizzazione della carne di cinghiale



