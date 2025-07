Potenza, ecco Camigliano: contratto fino al 2027

Acquisto di qualità ed esperienza per il Potenza. Il club lucano, infatti, ha annunciato la firma di Agostino Camigliano, reduce dalla salvezza conquistata con il Foggia. Il centrale di Segrate ha stipulato un contratto con il Potenza fino al 30 giugno 2027. Con più di 200 partite tra i professionisti alle spalle, di cui 77 in Serie B, Camigliano rappresenta un innesto di caratura e di affidabilità per il pacchetto arretrato dei lucani.

