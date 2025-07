Potenza, ecco Anatriello: arriva in prestito dal Bologna

Colpo in attacco per il Potenza. Con un simpatico video social, il club lucano ha annunciato l’ingaggio di Gennaro Anatriello, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna. Nella scorsa stagione, Anatriello si è diviso tra Messina e Trapani, siglando 9 reti in 31 presenze nel Girone C di Serie C. Il calciatore, come reso noto dal Potenza, arriva con la formula del prestito dal club felsineo.

“Sono onorato di indossare questa maglia”, ha dichiarato il nuovo acquisto ai canali ufficiali dei rossoblu: “La fiducia accordatami dal Presidente, dal DS De Vito e dal mister è stata determinante nella scelta di proseguire il mio percorso in Serie C, in una piazza passionale come Potenza. Da avversario ho avuto modo di constatare il grande amore della tifoseria potentina verso questi colori. Giocare in una piazza legata in maniera viscerale alla propria squadra di calcio è qualcosa che mi stimola a dare il massimo. L’obiettivo è quello di ripagare la società della fiducia ed essere subito decisivo per gioire insieme a tutta la città”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author