Potenza, è fatta per l’arrivo di Antonis Siatounis

Rinforzo in arrivo per il Potenza. Il club rossoblù ha chiuso con la Virtus Entella per il trasferimento di Antonis Siatounis. Il centrocampista 2002, che domani sarà in città per le visite mediche di rito, arriva al Potenza a titolo definitivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author