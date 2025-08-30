Potenza e Cerignola termina a reti inviolate: cronaca e tabellino

È la prima della nuova Stagione tra le mura amiche del “Viviani”. È la prima del Potenza senza Caturano. È la 29esima contro i pugliesi di Maiuri, la prima nel 1935. Il bilancio: 11 vittorie Potenza, 9 Cerignola, 8 pareggi. I leoni rossoblù di Pietro De Giorgio arrivano concentrati alla mai banale sfida che parte subito su ritmi elevati.

La prima occasione arriva al minuto 4 con Petrungaro che servito al centro dell’area da Burgio calcia alto sulla traversa. Al sesto è miracoloso Alastra in uscita su Cuppone che prova il pallonetto ma il nuovo capitano rossoblù ci arriva con la punta delle dita. Al nono e al decimo doppia occasione per il Potenza con Anatriello che non trova la porta da posizione agevole. Al minuto 27 è Petrungaro a provarci dal limite ma il suo destro esce di poco alla destra del palo. Quattro minuti ancora Potenza: D’Auria calcia dal limite: palla sul fondo. Minuto 33, Erradi si inserisce bene ma al momento della conclusione calcia debolmente e centrale. Sul capovolgimento di fronte cross dalla destra di Russo, Cuppone ci arriva di testa ma Alastra la battezza fuori. Al 35esimo ancora Cerignola con Vitale che dalla distanza sfiora il palo. Al 43esimo doppio intervento di Greco su D’Auria che congela il risultato sullo zero a zero. Squadre vanno così negli spogliatoi.

Nella ripresa, all’ottavo, gol annullato al Potenza per un tocco di mano – confermato anche dal Video Football Support – di Anatriello che con un pallonetto aveva scavalcato Greco. Bisogna portare avanti il cronometro al primo dei 5 minuti di recupero concessi dal quarto uomo per raccontarvi la seconda occasione del Potenza con Maisto che spaventa Greco con un destro che si chiude abbondantemente sul fondo. In extra time occasione per il Cerignola con Cocorocchio che dagli sviluppi del nono corner di marca gialloblù ci arriva di testa ma senza inquadrare la porta.

Finisce a reti inviolate un match che soprattutto per quanto visto nei primi 45 minuti avrebbe fatto scommettere su un ben altro risultato. Potenza e Cerignola restano imbattute in questi primi 180 minuti e si preparano già al prossimo turno che vedrà i lucani impegnati nella trasferta di Caserta e i pugliesi alla sfida interna contro il Siracusa.

IL TABELLINO DI POTENZA – CERIGNOLA

Potenza, sabato 30 agosto 2025, ore 21.00, stadio “A. Viviani” – 2a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA – CERIGNOLA (0-0)

POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi (32’ st Castorani), Felippe (32’ Maisto), Siatounis (44’ st De Marco); Petrungaro, Anatriello (26’ st Selleri), D’Auria (44’ st Mazzeo).

A disp.: Cucchietti, Guiotto, Landi, Riggio, Balzano, Ragone, Novella, Bura, Gabriele.

All.: Pietro De Giorgio

CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Cocorocchio; Russo (44’ st Ingrosso), Cretella (30’ st Sainz Maza), Bianchini, Vitale, D’Orazio (15’ Spaltro); Cuppone (44’ st Faggioli), Emmausso (32’ st Dampizas).

A disp.: Fares, Iliev, Sabbatini, Ballabile, Giuliodori, Moreso, Ruggiero, Parlato.

All.: Vincenzo Maiuri

Marcatori:

ARBITRO: Madonia (Palermo)

Guardalinee: Chichi – Maniello

Quarto uomo: Liotta (Castellammare di S.)

ESPULSI:

AMMONITI: Visentin, Bianchini

NOTE:

Spett.: 3024

Ang. 3-9

Rec. 0’pt, 5’st

