6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

foto Todaro/AntennaSud

Potenza: due cittadini romeni denunciati per furto al supermercato

Michael Logrippo 6 Settembre 2025
centered image

A Potenza, la Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità romena resisi responsabili di un furto in un supermercato del capoluogo potentino. Gli Agenti della Squadra Volanti ed i poliziotti della Squadra Mobile insospettiti dall’atteggiamento del conducente, fermavano un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna, che usciva dal parcheggio di un supermercato cittadino.

Gli agenti notavano sui sedili posteriori numerosa merce (profumeria, cancelleria ed alimentari) che gli stessi avevano poco prima rubato dagli scaffali. I successivi accertamenti permettevano di acclarare che, in relazione alla merce in esame, la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso.

Attesa la gravità dell’accaduto e considerato che la presenza dei due, nella città di Potenza, fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.

About Author

Michael Logrippo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Trepuzzi, uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria bloccata

6 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Foggia, Gdf: maxi sequestro di articoli contraffatti

6 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Bari, risse tra stranieri: altre tre denunce

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti in Viale Ionio

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Il “caso Tequila”: le dichiarazioni del Comune e della LNDC Animal Protection di Gravina

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Potenza: due cittadini romeni denunciati per furto al supermercato

6 Settembre 2025 Michael Logrippo

Virtus Francavilla-Barletta: 500 tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti

6 Settembre 2025 Anthony Carrano

Trepuzzi, uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria bloccata

6 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo