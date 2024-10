Potenza, due arresti per spaccio e truffa

POTENZA – La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto gli indiziati di due distinti episodi di reato: un uomo di 51 anni, originario di Potenza, per spaccio di sostanze stupefacenti ed un ragazzo di 18 anni, originario della Provincia di Napoli, per un episodio di truffa ai danni di una coppia di novantenni.

Gli arresti sono stati effettuati grazie al rafforzamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa predisposti con l’impiego di personale della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Potenza.

Nello specifico, è stato tratto in arresto un uomo originario di Potenza di 51 anni, incensurato, controllato a bordo della sua autovettura nell’ambito di mirati servizi svolti quartiere “Bucaletto” e trovato in possesso di oltre 50 gr di cocaina e 2500 euro in contanti.

Il diciottenne, invece, è stato individuato dagli operatori nei pressi della stazione ferroviaria Potenza Centrale che lo hanno controllato e trovato in possesso di 1000 euro in contanti, provento di una truffa commessa poco prima in danno di una coppia di anziani, quasi novantenni, i quali avevano consegnato il denaro nella convinzione di aiutare un nipote fermato dai Carabinieri. Il pronto intervento della Polizia di Stato e, dunque, l’arresto del truffatore è stato possibile grazie alla repentina segnalazione da parte di un alto nipote delle vittime che, insospettito dell’accaduto, ha immediatamente contattato il 113 spiegando la vicenda.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e nei confronti degli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

