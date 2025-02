Potenza, droga in auto: arrestati due giovani di San Fele

Continuano i controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Potenza per rafforzare la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di stupefacenti.

Nella notte di mercoledì scorso, i militari del Reparto Operativo hanno intercettato un’utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta lungo la SS658 nei pressi di Filiano. Dopo aver fermato il veicolo, gli occupanti – due giovani di San Fele, tra cui un conducente appena maggiorenne – sono apparsi visibilmente nervosi.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto una busta nascosta tra le gambe del passeggero, contenente un chilo di hashish suddiviso in dieci panetti e 12,5 grammi di marijuana. I due sono stati arrestati e condotti negli uffici dell’Arma per le formalità di rito, prima di essere posti agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato gli arresti, disponendo i domiciliari per uno e la scarcerazione per l’altro. Si ricorda che entrambi gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione della criminalità, confermando l’impegno dei Carabinieri di Potenza nella tutela della legalità.

