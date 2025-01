Potenza, droga e armi: 6 arresti e 6 divieti di dimora

POTENZA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di questo capoluogo, dalle prime ore di questa mattina stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in rapina aggravata, porto abusivo di armi, sequestro di persona e lesioni personali. Nello specifico sono stato eseguoti 6 arresti (5 in carcere e 1 ai domiciliari), 3 divieti di dimora e 3 obblighi di presentazione.

L’indagine scaturisce da una rapina consumata a Potenza l’11 agosto 2023 ai danni di un 30enne della provincia di Taranto risultato poi essere un corriere di sostanze stupefacenti.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore Distrettuale f.f., Dr. Maurizio CARDEA, per le ore 11:00 presso la Procura della Repubblica di Potenza.

