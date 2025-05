Potenza: dopo l’ennesima vittima nei campi la Cia lancia campagna di prevenzione

I Carabinieri stanno indagando per accertare le cause della morte di un agricoltore di Castelgrande, in provincia di Potenza che è rimasto impigliato in un mezzo agricolo; al vaglio degli inquirenti la ricostruzione della dinamica dei fatti per capire se la vittima, un uomo di 77 anni, abbia avuto un malore prima dell’incidete.

Questo è il terzo sinistro mortale in agricoltura dall’inizio dell’anno che si è registrato in Basilicata. Tra febbraio e aprile scorso due persone sono morte nel Materano: il 7 febbraio a Garaguso un agricoltore di 48 anni schiacciato dal trattore che stava guidando; l’8 aprile a Borgo La Martella un operaio di 40 anni, di nazionalità indiana, mentre era al lavoro in un’azienda agricola, è rimasto schiacciato in una macchina rotoimballatrice.

Nel settore primario restano ancora troppi gli eventi mortali, sono circa 150 nel 2024 secondo le stime preliminari dell’Inail, in aumento del 10% rispetto ai dodici mesi precedenti, 120 solo quelli dovuto al ribaltamento di mezzi agricoli

Considerato pertanto che il ribaltamento del trattore continua a rappresentare la principale causa di infortunio mortale sul lavoro nelle aziende agricole lucane con il 72% dei casi, la Cia agricoltori di Potenza e Matera ha proposto una iniziativa di prevenzione. Per l’associazione di categoria bisogna mettere in campo “un provvedimento per la rottamazione dei vecchi automezzi agricoli e di aiuti per l’acquisto di nuovi”, per svecchiare un parco macchine complessivo nazionale da 1,5 milioni di trattori con un’età media di 25 anni che si rinnova a un tasso di 20mila unità all’anno”. Per la Cia “La sicurezza non può essere vissuta come un obbligo burocratico, ma come un investimento culturale, che tutela la vita delle persone e il futuro dell’azienda. Il nostro impegno con il Programma di azioni ‘Agricoltura Sicura’ è quello di portare queste tematiche direttamente nei territori, coinvolgendo gli agricoltori e offrendo loro strumenti concreti per migliorare la prevenzione”, hanno concluso.

