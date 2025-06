Potenza: Dispersioni idriche, 38,2 mln per la Basilicata

Ammontano complessivamente a 38,2 mln di euro le risorse che la Regione Basilicata ha destinato al contrasto delle dispersioni idriche. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle infrastrutture e vice presidente della giunta, il leghista Pasquale Pepe durante la presentazione del nuovo Ufficio delle Infrastrutture idriche presso l’assessorato di corso Garibaldi, alla presenza dei referenti di Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, Acque del Sud, Acquedotto Lucano e Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Lavoreremo su più fronti, ma viene da sé che ridurre le perdite non è solo una questione di efficienza, ma anche di resilienza ambientale”, ha spiegato Pepe.

Lo stanziamento consiste in un pacchetto finanziario di 20,2 milioni di euro che arriveranno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui si aggiungono ulteriori 18 milioni di stanziamenti regionali.

Il sistema di infrastrutture di Acquedotto Lucano in Basilicata collega più di 7000 chilometri di tubazioni che si distinguono tra adduttrici (condotte che trasportano l’acqua dalle sorgenti o dall’invaso al serbatoio) e distributrici (condotte che trasportano l’acqua dal serbatoio al rubinetto delle abitazioni). Ai complessivi 10.813 chilometri di reti idriche devono aggiungersi i 3.627 chilometri di condotte di acque miste o nere. In tutto 14.400 chilometri di tubi. Il dato di perdite si attesta sul 50%, da qui la necessità di intervenire sulla rete idrica.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore – di uno dei più consistenti investimenti mai messi a disposizione in Basilicata per il recupero dell’acqua potabile”. Nello specifico, saranno realizzati interventi complessi di digitalizzazione della gestione dei flussi idrici, con la sostituzione di condotte e l’implementazione di un monitoraggio di ultima generazione per verificare in tempo reale le criticità sulle reti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author