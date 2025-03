Potenza, De Giorgio mette in guardia i suoi: “Attenti all’Altamura”

Alla vigilia della sfida tra Potenza e Altamura, valida per la 32a Giornata del Girone C della Serie C, Pietro De Giorgio, tecnico dei lucani, ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani, dove lunedì 17 marzo, alle 20:30, andrà in scena il match.

“Dobbiamo fare attenzione all’Altamura: è una squadra che non perde fuori casa da molto tempo, ha ottenuto diversi risultati utili consecutivi e sa gestire bene i momenti di difficoltà. Sarà una partita complicata, ma siamo pronti ad affrontarla secondo i nostri principi di gioco. Mancano sette gare alla fine e per noi saranno sette finali. Dobbiamo ottenere il massimo dei punti e chiudere la stagione con la consapevolezza di aver dato tutto. Il nostro obiettivo è raggiungere il miglior piazzamento possibile in classifica”.

