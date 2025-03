Potenza, De Giorgio: “Il Picerno va affrontato con personalità”

Dopo la vittoria di Foggia, il Potenza si prepara alla sfida con il Picerno con rinnovato entusiasmo. Il tecnico Pietro De Giorgio ha sottolineato l’importanza del successo allo Zaccheria, che ha ridato fiducia alla squadra: “Ci serviva ritrovare quel sorriso e quella voglia che non sono mai mancati, ma che aspettavamo dopo quattro partite senza vittoria. Ora siamo carichi per continuare su questa strada.”

Condizioni della squadra e formazione

A eccezione di D’Auria, tutti i giocatori sono a disposizione: “La squadra si allena sempre con grande intensità e ha una forte cultura del lavoro. Sono felice di avere tante scelte a disposizione e soluzioni importanti a gara in corso”.

La sfida tattica con il Picerno

L’allenatore prevede un match equilibrato tra due squadre con idee di gioco ben definite: “Entrambe amano il possesso e vogliono fare la partita. Sarà una sfida di personalità e attenzione per 95 minuti, decisa dagli episodi”.

Confronto tra seconda miglior difesa e terzo miglior attacco, il rischio di una gara bloccata è concreto: “Potrebbe essere una partita con pochi gol o molto combattuta come all’andata. Entrambe le squadre sanno come mettere in difficoltà l’avversario in fase di non possesso”.

Infine, il tecnico riconosce che il Potenza esprime il meglio di sé quando gioca con leggerezza: “Siamo un gruppo giovane in crescita. Dopo tre sconfitte consecutive abbiamo reagito con maturità e ora dobbiamo mantenere l’entusiasmo per continuare a migliorare”.

