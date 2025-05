Potenza, De Giorgio: “Gare come quelle col Catania si preparano da sole”

“Gare come quelle col Catania si preparano da sole”. A dichiararlo è Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, alla vigilia della sfida del “Massimino”, che Teleregione trasmetterà in diretta per la Puglia e la Basilicata a partire dalle 20.00 di mercoledì 7 maggio. “Non è vero che non abbiamo nulla da perdere – evidenzia De Giorgio -, abbiamo voglia di andare avanti, anche se l’ostacolo da superare è tra i più complicati”. Di seguito, l’intervista completa.

