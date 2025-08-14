14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Pietro De Giorgio

Potenza, De Giorgio: “Con la Cavese per iniziare col piede giusto”

Giuseppe Cutro 14 Agosto 2025
centered image

Alla vigilia della sfida Potenza–Cavese, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2025/26 e in programma sabato 16 agosto alle 18:00 allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, Pietro De Giorgio ha presentato la gara in conferenza stampa.

“Abbiamo tanta voglia di ritornare a giocare dopo una serie di impegni estivi. Vogliamo subito offrire una bella prestazione davanti al nostro pubblico, con l’obiettivo di passare il turno e proseguire in una competizione che riteniamo importante” ha dichiarato il tecnico, riconoscendo le qualità dell’avversario: “La Cavese è una squadra giovane, di qualità, un gruppo organizzato che ha disputato buone amichevoli”.

De Giorgio ha ribadito la volontà di dare continuità a quanto di buono mostrato nella scorsa stagione: “Vogliamo restare una squadra brillante e sempre propensa a fare gioco. Ci interessa capire fin da subito la nostra condizione fisica in vista dell’esordio in campionato. Abbiamo voglia di riprendere da dove ci siamo fermati lo scorso aprile”.

