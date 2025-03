Potenza, De Giorgio: “Avellino? Sfida stimolante”. Dubbio Caturano

Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, parla della sfida di Avellino definendola una delle partite più affascinanti e impegnative della stagione. Una gara che ha caricato la squadra sin dall’inizio della settimana e che rappresenta un banco di prova importante.

Avversario di altissimo livello

“L’Avellino è descritto una delle squadre più forti dei tre gironi, con una rosa profonda e completa – dichiara De Giorgio -. Spiccano i nomi di Patierno e Lescano, i migliori attaccanti del girone, oltre a giocatori di qualità come Panico, Tribuzzi, Rocca e Sunas”.

La strategia

“Il Potenza dovrà mantenere un atteggiamento offensivo in fase di possesso palla, mostrando personalità e coraggio – aggiunge De Giorgio -. In fase difensiva, l’attenzione e la concentrazione dovranno essere al massimo livello, con il contributo di tutti i giocatori, inclusi quelli che entreranno a gara in corso”.

Dubbio Caturano

“Un punto interrogativo riguarda la presenza di Caturano, fermato da un problema fisico e dolori alla schiena. La sua condizione verrà valutata solo nell’ultimo allenamento di rifinitura”, sottolinea il tecnico del Potenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author