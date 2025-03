Potenza, De Giorgio: “Assurdo non concedere un rigore così netto”

Il Potenza perde ad Avellino per 1-0. Una sconfitta immeritata per gli uomini di mister De Giorgio, che al termine della gara commenta la prestazione dei lucani:

“Sono molto arrabbiato, perché tornare a casa senza nemmeno un punto dopo una prestazione del genere è deludente. Abbiamo avuto occasioni importanti, e non voglio sembrare presuntuoso, ma a tratti è sembrato che il Potenza abbia dominato la partita. Voglio fare un plauso ai ragazzi, che hanno giocato con grande carattere e personalità. Non è facile giocare a calcio con questa pressione e contro avversari di questo livello. Andiamo via rammaricati, anzi arrabbiati, ma rimane una prestazione di alto livello.”

Rigore non concesso

“Clamoroso. Guardando le immagini in settimana, abbiamo notato che l’arbitro ogni tanto concede rigori del genere. È un arbitro che corre molto e che è sempre molto attento, peccato che stasera abbia commesso un errore proprio nei nostri confronti.”

Reazione della squadra dopo la sconfitta

“Il sentimento dei ragazzi è lo stesso del mio, perché hanno dato tutto per fare una prestazione superlativa come quella offerta qui ad Avellino. Oggi tutti hanno dato il 100%, ma il calcio è anche questo.”

