7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Pietro De Giorgio

Potenza, De Giorgio: “Abbiamo dominato, ma anche regalato tre gol”

Dante Sebastio 7 Settembre 2025
centered image

L’amarezza del tecnico dopo il ko del Pinto: “Difesa distratta, dà fastidio subire con così tanta facilità”

In casa Potenza resta l’amaro in bocca dopo la sconfitta con la Casertana al Pinto, come ha spiegato nel post gra il tecnico Pietro De Giorgio. “C’è rammarico! Abbiamo avuto il 60% di possesso palla, dispiace perdere così. Il terzo gol è arrivato addirittura da una rimessa laterale: è un peccato, la partita l’abbiamo fatta noi”.

L’allenatore ha spiegato alcune scelte tecniche: “Adjapong ha giocato a sinistra perché i nuovi acquisti non erano ancora al top e mancavano Petrungaro e Schimmenti per infortunio”.

De Giorgio non ha nascosto il fastidio per i gol subiti: “Dà fastidio prendere tre reti con tanta facilità. Sono disattenzioni inaccettabili, soprattutto a difesa schierata. Servono cattiveria e concentrazione in più, ma bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari”.

Sui singoli, il tecnico ha commentato la prova di Anatriello: “Sta sostituendo Caturano, ci vuole pazienza. In questo momento non trova la porta, ma deve restare sereno e lavorare”.

