Potenza: dalle consigliere regionali del M5s una pdl sul Servizio psicologia di base

Promuovere il benessere psicologico dei lucani attraverso interventi di prevenzione, sostegno e orientamento psicologico, per intercettare il disagio in fase iniziale, ridurre la medicalizzazione e favorire l’accesso a percorsi di cura più appropriati. E’ questo l’obiettivo della proposta di legge dal titolo “Istituzione del Servizio di Psicologia di Base”, che è stata presentata nel palazzo del Consiglio regionale di Basilicata, a Potenza dalle consigliere del Movimento 5 stelle, Alessia Araneo e Viviana Verri

Un servizio che è stato pensato per intervenire in sinergia con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi sociali, i consultori familiari, i servizi per le dipendenze, i servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, le scuole e le altre realtà territoriali competenti.

Accoglienza e Ascolto, Interventi di Sostegno Psicologico Breve, Consulenza e Supporto agli Operatori, Valutazione Psicologica Primaria sono solo alcune delle funzioni e attività del servizio per il quel è stato previsto anche un monitoraggio e una valutazione dell’efficacia e dell’efficienza da parte delle direzioni delle unità operative di psicologia presenti nelle quattro Asl del territorio.

