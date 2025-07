Potenza: dalla Regione nove milioni e poi altri 15 per evitare il dissesto

Ammonta a nove milioni di euro l’ultima trance del finanziamento che la Regione Basilicata ha erogato in favore del Comune di Potenza. Un contributo straordinario dedicato agli enti in condizione di squilibrio finanziario dell’importo complessivo di 40 milioni, stanziati con la Legge Regionale 31 maggio 2022.

Al comma due dell’articolo 20 sì stabiliva che le risorse erano finalizzate per garantire i servizi istituzionali ed essenziali, escludendo la spesa a carattere politico-discrezionale, e in virtù del ristabilimento degli equilibri di bilancio nell’ambio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui il comune di Potenza ha fatto ricorso nel primo semestre del 2022.

Durante una conferenza stampa che si è svolta nella sala Verrastro del palazzo della giunta regionale, il governatore lucano Vito Bradi e alcuni componenti del consiglio comunale e regionali di centrodestra assieme al governatore Vito Bardi e all’assessore alle attività produttive, Franco Cupparo hanno illustrato i dettagli del finanziamento.

Ai 40 milioni già erogati, ha spiegato Bardi se ne andranno ad aggiungere in sede di assestamento di bilancio regionale altri 15, divisi in cinque per ogni annualità nel triennio 2025/27 sempre per evitare il dissesto del Comune capoluogo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author