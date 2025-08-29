29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza, contro il Cerignola la prima senza Caturano

Francesco Cutro 29 Agosto 2025
centered image

Il Potenza di Pietro De Giorgio affronterà, senza il suo ex bomber e capitano, Salvatore Caturano, passato tra le fila del Catania, il Cerignola di Maiuri nella seconda giornata di Campionato: la prima tra le mura amiche del “Viviani”.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

🔴 Live: Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano

29 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe

29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori”

29 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Potenza, contro il Cerignola la prima senza Caturano

29 Agosto 2025 Francesco Cutro

🔴 Live: Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo