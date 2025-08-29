Potenza, contro il Cerignola la prima senza Caturano

Il Potenza di Pietro De Giorgio affronterà, senza il suo ex bomber e capitano, Salvatore Caturano, passato tra le fila del Catania, il Cerignola di Maiuri nella seconda giornata di Campionato: la prima tra le mura amiche del “Viviani”. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous 🔴 Live: Lecce-Milan, le formazioni ufficiali potrebbe interessarti anche 🔴 Live: Lecce-Milan, le formazioni ufficiali 29 Agosto 2025 Roberto Chito Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci 29 Agosto 2025 Dante Sebastio SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti” 29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano 29 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe 29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori” 29 Agosto 2025 Roberto Chito
