Potenza: congresso regionale della Fim Cisl con il segretario nazionale Uliano

Sì è svolto a Potenza il Congresso regionale della Fim Cisl di Basilicata alla presenza del segretario nazionale Ferdinando Uliano.

Tra i temi al centro del dibattito dei confederati la questione Stellantis e delle aziende dell’indotto, alle prese con una crisi che sta mettendo a rischio il futuro occupazionale di centinaia di famiglie.

Non solo automotive ma anche temi internazionali come il rischio per l’economia comunitaria di fronte ai paventati dazi sui prodotti europei annunciati da Trump.

Preoccupa inoltre il sindacato lo stallo con Federmeccanica per quanto riguarda il rinnovo del contratto collettivo, come ha sottolineato Uliano.

A margine del congresso l’assemblea ha rinnovato la fiducia a Gerardo Evangelista, riconfermato segretario generale della Fim Cisl lucana.

