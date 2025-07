Potenza: con “L’abito migliore” raccolta fondi per la Palestina

La sala del palazzo del Consiglio Comunale di pazza Matteotti a Potenza per due giorni ha concesso i suoi spazi per un fine nobile. Il tavolo che solamente ospitata alcune riunioni consiliari si è trasformato in un atelier che ha superato il valore delle griffe per una raccolta fondi speciale.

Si è trattato dell’iniziativa dal nome “L’abito Migliore”, promossa dalle consigliere ed assessore del Comune di Potenza, raccolta fondi per contribuire al progetto “Emergenza Palestina” del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Gi abiti e gli accessori esposti e in vendita sono stati quelli donati delle stesse organizzatrici, dalle compagne e mogli dei consiglieri e assessori comunali e con la collaborazione anche delle dipendenti.

La merce venduta ad un prezzo minimo al quale ogni acquirente ha potuto aggiungere una donazione in base alle proprie possibilità e volontà, hanno fruttato 1600 euro, ricavato che contribuirà alla ristrutturazione di quattro scuole pubbliche della Cisgiordania altresì per fornire supporto psicosociale a studenti ed insegnanti.

